Kediyi duvara fırlatarak öldüren sanık için duruşmaya 'zorla getirilme' kararı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-TRABZON'da 3 ay önce M.E.'nin, eşine sinirlenip duvara fırlatarak ölümüne neden olduğu `Scottish Fold´ cinsi 3 aylık yavru kedi hakkında `hayvana eziyet çektirerek öldürme´ suçlamasıyla 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde açılan davanın görülmesine başladı. Duruşmaya katılmayan sanık hakkında zorla getirilme kararı verildi. Ertelenen duruşmada tanık olarak dinlenen Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO)

Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "İstiyoruz ki, bu şiddet uygulayan kişinin en ağır cezayı alsın, sadece para cezası ile kurtulmasın" dedi.

Ortahisar ilçesinde, 7 Aralık'ta, eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarı ile eve polis ekipleri geldi. Evden kaçan M.E.'nin eşi Y.E., kocasından şikayetçi oldu. Gözaltına alınan M.E.'ye, 'hayvana şiddet uygulamak'tan 1500 TL ceza kesildi.

Bu arada veteriner kliniğine götürülen kedinin beyninde ödem oluştuğu tespit edildi. Hayvanseverler tarafından özel bakıma alınan ancak durumu kötüleşen kedi, tedavi altında tutulduğu veteriner kliniğinde 10 gün sonra öldü. Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise M.E. hakkında 'hayvana işkence' suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İLK DURUŞMAYA GELMEDİ

Tamamlanan savcılık soruşturması sonrası sanık M.E. hakkında Trabzon 7´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde `hayvana eziyet çektirerek öldürme´ suçlamasıyla dava açıldı. Görülmesine başlanan ilk duruşmaya eşinden şikayetçi olan Y.E., sanık M.E ve sanığın ablası E.Y. katılmazken, TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfü Aydın ile veterinerler Ahmet Köz ve Engin Yetimoğlu tanık olarak katıldı. Duruşmada, Trabzon Barosu Hayvan Hakları Komisyonu´nun duruşmaya müdahil olma talebi ise kabul edilmedi.

KEDİNİN KABURGALARI KIRILMIŞ

Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfü Aydın ile veterinerler Ahmet Köz ile Engin Yetimoğlu, hayvanın ölümü sonrası hazırlanan otopsi raporunu mahkemeye sundu. Raporda; hayvanın uğradığı şiddet nedeniyle kafatasında ödem oluştuğu, organ yetmezliği başladığı ve kaburgalarında kırık tespit edildiği belirtildi. Tanık olarak ifade veren TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban da, kedinin şiddete uğradığını kendilerine iletilen bir ihbarla öğrendiklerini ve bunun üzerine kediyi korumaya aldıklarını söyledi. Kurban ifadesinde, "Sanığın ablası E.E. kediyi bizim aldığımızı öğrendikten sonra bize ulaşarak kardeşinin kediye her gün şiddet uyguladığını söyledi" dedi.

Tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından mahkeme, duruşmaya katılmayan sanık M.E, eşi Y.E. ile sanığın ablası E.E. hakkında bir sonraki duruşmada zorla getirilme kararı vererek duruşmayı 26 Nisan´a erteledi.

'CAYDIRICI ETKİSİ OLMASINI İSTİYORUZ'

Duruşma sonrası açıklama yapan TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Şahitler dinlendi. Tüm şahitler ifadelerinde bu kedinin bir sefer değil daha çok şiddete maruz kaldığını dile getirdiler. Biz istiyoruz ki, bu şiddet uygulayan kişi en ağır cezayı alsın, sadece para cezası ile kurtulmasın ve diğer şiddet uygulayacak kişilere de caydırıcı etkisi olsun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

