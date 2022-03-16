Siopis, Avcı'nın gözdesi oldu

Trabzonspor'un sezon başında transferin son günlerinde hamle oyuncusu olarak kadrosuna kattığı Manolis Siopis, son haftalardaki performansıyla teknik direktör Abdullah Avcı'nın gözde oyuncularından oldu.

Spor Toto Süper Lig'in tamamlanmasına 9. hafta kala şampiyonluğa adım adım yaklaşan Trabzonspor, mutlu son için gün sayıyor. Bordomavili takımda forma giyen her oyuncunun büyük bir mücadele gösterdiği sezonda, Manolis Siopis ismi de orta sahadaki performansı ve mücadeleci yapısıyla dikkat çekti. Karadenizli taraftarların sevgilisi haline gelen Yunan oyuncu, son haftalarda ise Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezi oldu.

Bordomavili kulübün sezon başında transferin son günlerinden kadrosuna hamle oyuncusu olarak kattığı Siopis, bu sezon Süper Lig'de 27 maçın 13'nde ilk on birde başladı. Sakatlıklar nedeniyle forma giyemeyen takım arkadaşlarını aratmayan Siopis'in 1 asisti bulunurken, son 6 maçta ise ilk 11'de başladı.

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