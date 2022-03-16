Trabzon-Bayburt karayoluna çığ düştü Pazarcık HES çalışanları çığ tehlikesi nedeniyle yolun kullanılmaması çağrısında bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TrabzonBayburt karayolunun Araklı ilçesi Tilkibeli mevkiine çığ düştü.

TrabzonBayburt karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkiinden itibaren 3 gündür kar, tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı. Çatak'tan yaklaşık 10 km yukarıda bulunan Tilkibeli mevkiinde bugün sabah saatlerinde çığ yaşandı. Çığ nedeniyle yolu kullanarak yakındaki HES santraline gitmeye çalışan santral çalışanları araçları ile yolda kalırken, santrale yürüyerek gitmek zorunda kaldılar. O anları ise cep telefonları ile görüntülediler.

Santral çalışanları bölgede çığ tehlikesinin devam ettiği için yolun kesinlikle kullanılmamasını istediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.