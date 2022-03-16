Trabzonspor, son 26 sezonun en yüksek puanına ulaşmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak son 26 sezonun en yüksek puanına ulaşmayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 42 yenerek puanını 70'e yükselten bordomavililer, bu hafta Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde 73 puanla lig tarihinde en çok puan topladığı 199596 sezonunun 30. haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Ligde 70 puanı bulunan bordomavililer, ligin bitimine 9 hafta kala en yakın rakibi ile arasında 15 puanlık fark bulunuyor. Şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor, sezonun geri kalan bölümünde puan rekoru, en erken şampiyonluk gibi ünvanlara da sahip olmak için Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.



Koltuğu sağlam

Trabzonspor, ligde 21 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 31 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordomavililer, 21 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı. Bordomavililer, 30. haftanın da tamamlanmasıyla birlikte 19801981 sezonunda yakaladığı 22 haftalık liderliği yakalayarak önümüzdeki haftalarda ise önüne geçmiş olacak.



Uğurcan Çakır yerine Erce Kardeşler

Çaykur Rizespor karşısında sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemeyecek olan Uğurcan Çakır'ın yerine kaleyi Erce Kardeşler'in koruması bekleniyor. Sezon başından beri ligde sadece 12 dakika görev yapan bordomavili file bekçisi Gaziantepspor maçında ise ısınma sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle yerini Arda Akbulut'a bırakmıştı. İyileşen Dorukhan ise bu hafta ilk on birde başlaması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.