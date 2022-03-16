İstinat duvarının çökmesiyle evin duvarı yıkıldı

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Salim SARIKOÇ/ TRABZON, (DHA)TRABZON´un Sürmene ilçesinde, sitenin istinat duvarı çökünce kopan beton parçaları ve toprak yığını, tek katlı eve sürüklendi. Boş evin duvarı yıkıldı.

Olay, dün ilçenin Zeytinli Mahallesi´nde meydana geldi. Yamaçtaki arazide sitesinin istinat duvarı, aniden çöktü. Kopan beton parçaları ve toprak yığını, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Y.G.´ye ait tek katlı eve sürüklendi. Boş olan evin duvarı yıkılırken, çatısında hasar oluştu. İhbarla gelen AFAD ve Sürmene Belediyesi ekipleri ile güvenlik güçleri, çevrede önlem aldı. Ev için hasar tespit tutanağı hazırlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ

2022-03-16 16:21:54



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