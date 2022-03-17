Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 42. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize'de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordomavililerin galibiyetlerde 275 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordomavililer bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.
Rize'deki maçlar
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında Rize'de oynanan 20 karşılaşmanın ise 9'unu bordomavililer kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken 4 maçı ise ev sahibi ekip kazandı. Rize'de oynanan son 3 maçta konuk ekip Trabzonspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Lig'in ilk yarısında Trabzon'da oynanan karışlamayı ise bordomavililer 21 kazanmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.