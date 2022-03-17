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Trabzonspor, 26 yıllık rekorunu yakalama peşinde

DHA

Trabzonspor, 26 yıllık rekorunu yakalama peşinde


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Süper Lig´de şampiyonluğu erken ilan etmek için gün sayan Trabzonspor, kümede kalmaya çalışan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Rekor kırarak erken şampiyonluk hesapları yapan bordo mavililer, ligde 26 yıl önce yakaladığı en yüksek puan rekorunu da egale etmek için Karadeniz derbisinde sahaya çıkacak.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 30´uncu haftasında şampiyonluğa koşan Trabzonspor, deplasmanda komşu ekip Çaykur Rizespor´un konuğu olacak. Bordo mavililer, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasındaki puan farkını açıp erken şampiyonluğa kavuşmak isterken ev sahibi ekipse işi şansa bırakmayıp küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Yarın Çaykur Didi Stadyumu´nda saat 20.00´de oynanacak Karadeniz derbisini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
26 YILLIK REKORUNA ULAŞACAK
21 haftadır Süper Lig´in zirvesindeki Trabzonspor, yarın Rize´de oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde, lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30´uncu haftasındaki performansına ulaşmış olacak. Karadeniz fırtınası, yarın sahadan galibiyetle ayrılırsa, puanını 73´e çıkartarak 26 yıl önce kırdığı puan performansını egale edecek.
7 YILDIR RİZE´YE YENİLMİYOR
Süper Lig´de bugüne kadar 41 kez karşılaşan komşu ekiplerden Trabzonspor´un 27, Çaykur Rizespor´un 5 galibiyeti bulunurken 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım arasında Rize´de oynanan 20 müsabakanın 9´unu Trabzonspor kazanırken, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Her iki takım ligde son olarak 11´inci haftada Trabzon´da karşılaşmış, ev sahibi ekip 2-1 galip ayrılmıştı. Çaykur Rizespor´a ligde son olarak 2015 yılında Rize´de oynanan müsabakada mağlup olan Trabzonspor, rakibiyle 7 yıl boyunca oynadığı 10 Süper Lig müsabakasında yenilmedi.
AVCI´NIN RİZE KARNESİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında Çaykur Rizespor ile 4´üncü kez karşılaşacak. Rize ekibine karşı 2 kez galip gelen, 1 kez de beraberlik alan Avcı, teknik adamlık kariyeri boyunca 16 kez karşılaştığı Çaykur Rizespor'dan 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.  
AVCI İLE KORKMAZ´İN İLK KARADENİZ DERBİSİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Çaykur Rizespor´da geçtiğimiz Şubat ayında teknik adamlık görevine gelen Bülent Korkmaz, Süper Lig kariyerlerinde 7 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Avcı 3 kez, Korkmaz 1 kez galibiyet alırken, 3 karşılaşma da eşitlikle sonuçlandı. Son olarak Korkmaz´ın Aytemiz Alanyaspor´da görev aldığı ligin 7´nci hafta mücadelesinde karşılaşan teknik adamlar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Avcı ile Korkmaz, mevcut takımları başında ilk kez Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek.
ERCE´DEN ÖZEL ÇALIŞMA
Trabzonspor´da ligin son haftalarında kadro sıkıntısı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, sakat oyuncuların iyileşmesini ve cezalı oyuncuların cezasının dolmasını bekliyor. Trabzonspor´un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır´ın sarı kart cezalısı olması nedeniyle yarınki mücadelede Erce Kardeşler kaleyi koruyacak. Süper Lig´de bu sezon Aytemiz Alanyaspor deplasmanında 11 dakika görev alan Erce Kardeşler, Ziraat Türkiye Kupası´nda ise Beypiliç Boluspor ve Denizlispor müsabakalarında kaleye geçmişti. 191 dakikada kalesinde 1 kez gol gören Kardeşler, yarın oynanacak karşılaşmada kalesini gole kapatmak için bu hafta idmanlarda özel olarak çalıştı.  
DORUKHAN SAHNEDE
Bordo mavili ekipte sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Marek Hamsik ve Vitor Hugo ile PFDK´dan maç cezası alan Puchacz yarınki mücadelede kadroda olmayacak. Sakatlıktan çıkan ve geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe maçında formasına kavuşan Dorukhan Toköz´ün ise yarın yine sahada olması bekleniyor.
TRONDSEN-YUSUF, CORNELIUS-DJANINY DEĞİŞİMİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı´nın, son haftalardaki performansıyla beğeni toplayan Djaniny Semedo´ya Cornelius´un yerine forma şansı vereceği tahmin ediliyor. Son olarak 4 hafta önce oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında 1 golü bulunan Cornelius´un son haftalarda performansındaki düşüşü göz önüne alan Avcı´nın, Göztepe ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarında 1´er golü bulunan Djaniny´yi ilk 11´de oynatması bekleniyor. Avcı´nın, sakatlanan Hugo´nun yerine oynattığı Trondsen´in de idmanda ağrı hissetmesi nedeniyle yarınki karşılaşmada Yusuf Erdoğan´ı sol bekte konumlandıracağı tahmin ediliyor.
Trabzonspor´un yarın oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşması muhtemel 11´i şöyle:
"Erce, Peres, Ahmetcan, Denswil, Yusuf, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Nwakaeme, Visca, Djaniny"  DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-17 16:09:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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