Trabzonspor, Rize’ye coşkuyla uğurlandı

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’u, bordomavili taraftarlar Rize’ye meşalelerle uğurladı.

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan lider Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17.15 sıralarında kara yolu ile Rize’ye hareket etti. Bordomavili taraftarlar, sevgi gösterisinde bulunduğu takımlarını meşalelerle uğurladı.

Rize Stadyumu'nda saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmayı Volkan Bayaslan’nın yönetecek. Karşılaşmada cezalı Uğurcan Çakır ve Puzhacz ile sakatlıkları bulunan Hamsik ve Trondsen forma giyemeyecek.

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