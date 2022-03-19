Kış bu yıl çetin geçince aktarlara ilgi arttı Vatandaşlar, aktarlardan genellikle kozalak şurubu, ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve adaçayı alıyor

Bu yıl kış mevsiminin geçtiğimiz yıllara göre sert geçmesi aktarlara olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar soğuk kış günlerini hastalanmadan geçirmek için genellikle ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve adaçayını tercih ederken, aktarlar özellikle ıhlamurun olmazsa olmazlar arasında yer aldığını belirtiyor.

Kışın genelde bitki çaylarına daha fazla ilgi olduğuna dikkat çeken Trabzonlu aktarlardan Muharrem Kan, vatandaşların şu sıralar ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve adaçayını daha çok tercih ettiğini söyledi. İşlerinin bu yıl daha yoğun geçtiğini kaydeden Kan, “Bu yıl havalar çok soğuk ve karlı geçiyor. Vatandaşın soğuk algınlıklarına karşı, olmazsa olmazı ıhlamur. Her evde olması mutlaka olması gerekir. Ihlamur bir kez kaynatılıp içilmesi gerekir. Eskiden genellikle sabahtan akşama kadar kaynatıp içilirdi, bu şekilde olmamalı. Ihlamur içine daha faydalı olması için zencefil, zerdeçal, havlucan kökü katılırsa daha verimli netice alınır. Bunların yanı sıra son zamanlarda kozalak şurubuna karşı bir akım oluştu. Kozalak şurubu, ciğerlerin temizlemesinde en çok önerilen bir ürün oldu. Bugünlerde en çok satılanlar arasında diyebiliriz. Öksürük ve ciğerleri temizlemede, bronşların açılmasında balgam sökücü olarak kullanılıyor. Özellikle Korona virüsün ardında bıraktığı etkileri, ağır grip geçirenler için önerilen bir ürün. Dolayısıyla bugünlerde ıhlamur, zencefil, zerdeçal, adaçayı, hatmi çiçeği ile birlikte yoğun ilgi var” dedi.

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