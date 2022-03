Dev kayalar site bahçesine düştü; 3 otomobil hasar gördü, bir aile saniyelerle kurtuldu

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da, heyelanda yamaçtan kopan 2 kaya, düştüğü 2 apartmanlı sitenin bahçesinde park halindeki 3 otomobile hasar verdi. MR randevusu için evlerinden çıkan ailenin, olaydan 35 saniye önce araçlarıyla ayrıldığı alanda, kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldukları ortaya çıktı. Heyelan anı da sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede etkili olan kar yağışı sonrası dik yamaçtan kopan kayalar, heyelan sonucu 10 katlı 2 apartmanın bulunduğu Duru Sitesi'nin bahçesine düştü. Beraberindeki irili ufaklı taş ve toprakla birlikte tonlarca ağırlıktaki 2 büyük kaya, düştüğü site önünde park halindeki 3 otomobile hasar verdi. Sitede yaşayanlar gürültü nedeniyle balkonlara ve pencerelere çıktı. İhbarla adrese gelen devriye görevindeki bekçiler ve polis ekipleri, site bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Daha önce belediyeye dilekçe vermelerine rağmen hiçbir önlem alınmadığından yakınan site yönetimi, son yaşananların ardından bölgede kapsamlı tedbirler alınmasını istedi.

O ANLAR KAMERADA

Kayaların site bahçesine düşme anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kar yağışının etkili olduğu alanda aniden oluşan heyelan sonucu devasa kayaların, hızla düştüğü site bahçesinde savrulduğu ve etrafta toz oluştuğu görüldü.

'35 SANİYEYLE HAYATTA KALMIŞIZ'

Sitede yaşayan Funda Taş ve ailesinin, MR randevusuna gitmek için kayaların düştüğü alandan, olaydan 35 saniye önce araçlarıyla ayrıldıkları ortaya çıktı. Olaya dair görüntüleri izleyen Taş, "Dün akşam evimizden hastaneye gitmek için çıktık. MR randevumuz vardı. Sitenin kapısından çıkarken birden gümbürtü koptu. Ne olduğunu anlamadık. Sitenin içini de göremedik. Karanlıktı. Sabah uyanınca gözlerimize inanamadık. Burada kamera kayıtlarını izledik. Resmen 35 saniyeyle hayatta kalmışız. Biz aracımızın yanına geldiğimiz zaman önce üzerindeki karları temizledik. Daha sonra etrafında dolaştık kedi falan var mıdır diye. Sonra da aracın içine binip arabayı çalıştırdık ve ısınmasını bekledik. Kayaların düştüğü alanda epeyce oyalandık. Bizi Allah korudu. Biraz daha dursaydık orada, şu an konuşmuyor olacaktık. Yıllardır burada tehlike olduğunu zaten söylüyoruz. Gerekli yerlere müracaatlar yapılmış ama hiçbir şekilde önlem alınmamış" diye konuştu.

'ARAÇLARIMIZ KAYA KÜTLELERİNİN ALTINDA KALDI'

Park halindeki aracı kullanılamaz hale gelen Orhan Yücesan, "Kayaların olduğu arazi belediyeye ait. Site yönetimi ve müteahhit bu taşların alınmasını defalarca söyledi. Biz yıllardır bu taşlar için mücadele veriyoruz. Olayın ardından teselli bulduğumuz tek nokta can kaybımızın olmaması. Bu alanda çocuklarımız, torunlarımız oyun oynuyorlar. Bundan sonra yetkililerin bu konunun üzerine titizlikle eğilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Burada araçlarımız kaya kütlelerinin altında kaldı. Kullanılamaz hale geldi. Bundan sonra ne olacak bilemiyoruz. Orada gözle görünen tehlikeli birkaç kaya kütlesi daha var" dedi.

'DEFALARCA DİLEKÇE VERİLDİ'

Trafik kazası olduğunu sanıp cama çıktığını belirten Mükerrem Yücesan da "Odada oturuyordum. Binanın hemen yanındaki virajda kaza oldu zannettim. Çığlık atarak cama çıktım ama trafik kazası göremedim. Daha sonra aracımızın taşlar altında kaldığını gördüm. Biz emekli insanlarız. Ne zorluklarla bu aracı aldık. Ya bu kaya eve gelseydi ne olacaktı? Kim verecekti bunun hesabını? Defalarca dilekçe verildi. Biz burada gördüğümüz tehlikeyi uzmanlar yetkililer göremiyor mu?" diye konuştu.

'DEPREM OLDU ZANNETTİM'

Deprem olduğunu zannettikleri anlatan Osman Atmaca ise, "Can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Evlerimizde uyurken evlerimize de girebilirdi kayalar. Yönetim defalarca müracaatta bulundu bir önlem alınması için. Ben uyuyordum o saatlerde. Deprem oldu zannettim. Baktık ki aracım kayaların altında kalmış" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR-Fatih TURAN

