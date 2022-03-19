Trabzon´da heyelan; sitenin istinat duvarı çöktü



Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON'da yağan karın erimesiyle meydana gelen heyelanda, 3 bloklu sitenin arka bahçesindeki istinat duvarı yıkıldı. Heyelanlı alanda, ekipler inceleme başlattı. Hazırlanacak raporun ardından binalarla ilgili karar verileceği belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışından dolayı toprağın yumuşamasıyla oluşan heyelanda 5'er katlı, 3 bloktan oluşan Çiçek Apartmanları Sitesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının bir kısmı çöktü. Heyelanla, siteye yakın çevre zeminde ve siteyi çevreleyen duvarda çatlaklar oluştu. Heyelanı gören apartmandakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve zabıta ekipleri, sitede güvenlik önlemi aldı. Endişelendiklerini belirterek, tedbir amaçlı apartmanların tahliyesini öneren site yöneticileri, binalar için de kapsamlı önlem alınmasını talep etti. Heyelanlı alanda bazı numuneler alan ekipler, teknik inceleme başlattı. Hazırlanacak raporun ardından binaların tahliyesine dair karar verileceği belirtildi.

'BLOKLARIMIZIN HEPSİ TEHLİKEDE'

Site yöneticisi Yaşar Demir, "Burada bulunan binalar zaten 50 yıllık binalar. Hemen yanına inşaat alanı yapıldığı zaman buranın zeminiyle oynandı. Sitede bulunan bloklarımızın hepsi tehlikede. Daha dün binada bulunan çocuklar çöken bahçede oyun oynuyorlardı. Şimdi ise bahçe çöktü aşağıya geldi. Biz oranın sağlam olmadığını biliyorduk ama bu kadarını da tahmin edemedik. Allah'tan kimse bahçede yoktu da cana bir şey gelmedi" diye konuştu.

'BAHÇE OLDUĞU GİBİ AŞAĞIYA GELDİ'

Sitede yaşayanlardan Ali Okumuş, "Heyelan olduğu zaman ben evdeydim. Seslere çıktım dışarıya ki çökmüş bahçe inmiş aşağıya. Burada inşaat başladığı zaman iş makineleriyle bahçenin altını eşelediler, boşalttılar buranın altını. Kar, yağmur yağınca da toprak yumuşadı. İstinat duvarı çöktü. Bütün bahçe olduğu gibi aşağıya geldi. Şimdi evlerimizde korku içinde yaşıyoruz. Buna bir çare bulunsun. Şimdi de evlerimiz tehlikede. Bundan sonra evlerimizde kalmamız gerçekten tehlikeli. Evimize az bir mesafe kaldı. Evlerimizde kayıp şimdi aşağıya gelecek" dedi.

'BİNALARIN BOŞALTILMASI LAZIM'

Binaların tehlikeli olduğunu ve heyelanın evlerine kadar yaklaştığını söyleyen site yöneticilerinden Ali Aydın ise "Her şey ortada. Acilen buradaki binaların boşaltılması lazım. Çok riskli bir yer haline geldi burası. İnsanlar evlerine girmeye korkuyorlar. Ne yapılacaksa başımıza bir şey gelmeden yapılsın" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-03-19 16:22:54



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