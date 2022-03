Karda kışta unutulmadılar

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirde etkisini gösteren kar yağışının ardından sahipsiz canları unutmadı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, sevimli dostlarımızın soğuk havalardan ve kar yağışından etkilenmemesi adına yoğun gayret gösteriyor. Her zaman olduğu gibi yoğun kar yağışında da sahipsiz canların imdadına yetişen ekipler, 18 ilçede kurulan mama istasyonlarına mama dağıtımı yaptı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak sahipsiz canlara her zaman özel önem verdiklerini belirterek, “Kar yağışının ardından ekiplerimiz hemen 18 ilçemizde bulunan sevimli dostlarımızın yardımına koştu. Sahipsiz hayvan popülâsyonunun yoğun olduğu noktalara ve mama istasyonlarına mama ikmali gerçekleştirildi. Sadece kar yağdığında değil, kış mevsimi boyunca sevimli dostlarımızın besinsiz kalmaması adına etkin çalışma yürütmekteyiz. Tek bir can dostumuzun besin sıkıntısı yaşamaması adına, kıymetli vatandaşlarımızın da bu zor günlerde kapılarının önüne bir kap su ve mama bırakmalarını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

