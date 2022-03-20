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Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı Deniz dolgusuna inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesinde inşaat çalışmaları devam ediyor

İHA

Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yükselmeye başladı Deniz dolgusuna inşa edilen Trabzon Şehir Hastanesinde inşaat çalışmaları devam ediyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Akyazı mevkiinde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin yanındaki dolgu alanında kamu imkanları ile yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor. Hastane inşası kapsamında deniz dolgusuna 4 bin 416 fore kazık çakılması işlemi büyük ölçüde tamamlanırken, hastane inşaatı da yükselmeye başladı. Hastanenin betonarme kısmının Ağustos ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor.
Temeli geçtiğimiz yıl atılan Trabzon Şehir Hastanesi‘nin 2023 yılı ortalarında tamamlanması planlanırken, toplam 900 nitelikli yatak sayısının gerekli görülmesi halinde artabileceği belirtildi.
Şehir Hastanesi 206 yataklı genel hastane, 146 yataklı kadın doğum hastanesi, 161 yataklı onkoloji hastanesi, 151 yataklı KVC hastanesi, 33 adet ameliyathane, 171 yataklı erişkin yoğun bakım ve 65 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitesini bünyesinde barındıracak. Şehir hastanesinin tamamlanması ile il merkezindeki Kemik Hastanesi, Ahi Evren Hastanesi ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Numune Kampüsü burada toplanacak. Böylece hasta tedavisi sürecinde hastaneler arasında dolaşma çilesinden kurtulacak.
Öte yandan hastaneye ulaşım ve yollar konusunda da Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ise sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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