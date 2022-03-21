Trabzonspor'da gözler kritik Nisan ayında

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk tarihinin hesaplarını yapan Trabzonspor'da gözler kritik Nisan ayına çevrildi. Bordomavililer ligde 5, kupada ise 1 maç oynayacağı söz konusu ayda rakiplerine bakmaksızın ligde 3 maç kazanması halinde mutlu sona ulaşacak.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a penaltı golleriyle 32 mağlup olan Trabzonspor, en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un, Fenerbahçe'ye 21 mağlup olmasıyla aradaki 15 puanlık farkı korudu. Haftayı 70 puanla kapatan Karadeniz ekibinin artık şampiyonluk tarihi hesaplanırken Nisan ayında 5 Süper Lig ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçı olmak üzere toplam 6 kritik maça çıkacak. Trabzonspor, ligde rakiplerine bakmaksızın 3 maç kazanması halinde mutlu sona ulaşmış olacak.



Fatih Karagümrük maçında şampiyonluk turu hesapları

Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş maçı hazırlıklarına 24 Mart Perşembe günü başlayacak olan bordomavililer 3 Nisan Pazar günü evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sonrasında ise 8 Nisan Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak olan bordomavililer 15 Nisan Cuma günü taraftarı önünde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu maça bordomavililerin şampiyonluk turunu atacağı maç olarak bakılıyor. Karadeniz ekibi Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında ise Kayserispor'u evinde konuk edecek. 23 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'un konuğu olacak olan bordomavililer Nisan ayının son maçında ise 30 Nisan Cumartesi günü evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

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