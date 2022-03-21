Trabzonspor´da şampiyonluk hesapları

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Spor Toto Süper Lig'in 30´uncu haftasını 70 puanda kapatan Trabzonspor´un, şampiyonluk hesapları değişti. Şampiyonluğu en erken Beşiktaş maçında ilan etmek isteyen bordo mavililerin hesabı Çaykur Rizespor yenilgisi nedeniyle tutmazken, gözler en yakın takipçisi Konyaspor´un alacağı sonuçlara çevrildi.Spor Toto Süper Lig 2021-22 sezonunda şampiyonluğu ilan edeceği günü bekleyen Trabzonspor´un erken şampiyonluk hesapları geçtiğimiz hafta oynadığı Çaykur Rizespor karşısında aldığı mağlubiyetle değişti. Ligin 30´uncu haftasında küme mücadelesi veren Çaykur Rizespor´a karşı penaltı golleriyle alınan 3-2´lik mağlubiyet nedeniyle bordo mavililerin, Beşiktaş maçında şampiyonluğu ilan etme planları ertelendi. 70 puanda kalan Trabzonspor, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor´un da puan kaybettiği haftada aradaki farkı açamayarak şampiyonluk kutlamalarını ilerleyen haftalara ertelemek zorunda kaldı.GÖZLER KONYASPOR´UN MAÇLARINDAKonyaspor´un aldığı mağlubiyetle 15 puanlık farkı koruyan Trabzonspor´da gözler, en yakın takipçisinin bundan sonraki karşılaşmalarda alacağı sonuçlara çevrildi. Buna göre bordo mavililer ligin 31´inci haftasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasından 3 puan alması ve bir sonraki hafta oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasından da galibiyetle ayrılması durumunda en yakın takipçisi Konyaspor´un puan kaybetmesine bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir.Nisan ayında 5 Süper Lig maçına çıkacak olan Karadeniz ekibi, önümüzdeki 2 haftada Konyaspor ile olan puan farkını 18´e çıkarmayı başarırsa Süper Lig´in en erken şampiyonluğunu ilan edecek. Ayrıca, Trabzonspor kalan karşılaşmalardan 9 puan kazanması halinde rakiplerinden bağımsız Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunun şampiyonu olacak.ŞAMPİYONLUK İLANI KONYASPOR´UN SONUCUNA BAĞLITürkiye Futbol Federasyonu´nun (TFF) açıkladığı, ligin 31-35 haftada oynanacak maçların programlarına göre Trabzonspor önümüzdeki 5 haftanın 3´ünde en yakın takipçisi Konyaspor'dan 1 gün önce maçlarını oynayacak. Trabzonspor´un TFF´nin belirlediği fikstürle şampiyonluğunu ilan etme senaryosu; 15 puan fark önde olduğu Konyaspor´un alacağı sonuçlara göre belirlenecek. Trabzonsporlular, şampiyonluğunu TFF´nin belirlediği fikstüre göre Konyaspor´un son maçının son düdüğü çaldıktan sonra kutlayabilecek. Bordo-mavili taraftarlar, olası şampiyonluk sevincini takımlarının oynayacağı maçla yaşamak istedikleri için açıklanan ve yakın rakibinden önce oynayacağı maçların yer aldığı fikstüre, sosyal medyadan tepki gösterdi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-21 13:16:00
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