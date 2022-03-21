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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Zorluoğlu koltuğunu Enes'e devretti

İHA

Başkan Zorluoğlu koltuğunu Enes'e devretti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Enes Yılmaz ve ailesini makamında ağırladı. Başkan Zorluoğlu, sosyal medya hesabından Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıklayan Yılmaz’a koltuğunu devretti.
21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Enes Yılmaz ve ailesi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nu ziyaret etti. Enes, sosyal medya hesabı üzerinden Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığını açıkladığını belirtince, ikili arasında güldüren diyaloglar yaşandı. Başkan Zorluoğlu daha sonra koltuğunu Enes Yılmaz’a devrederek misafir bölümünde oturdu.
Trabzon ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Başkan Zorluoğlu ve Yılmaz, daha sonra birlikte müzik dinleyerek keyifli anlar yaşadılar. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zorluoğlu, “Bir gün beraber masa tenisi maçı yapalım ama ben senin kadar profesyonel değilim” ifadelerini kullandı. Kendisine ve ailesine gösterdiği ilgi nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Enes Yılmaz ise, “Masa tenisi oynayabiliriz ama ben çok iyi oynarım sizi uyarayım. Ayrıca beni ve ailemi burada ağırladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Enes Yılmaz’a ziyaretin anısına Trabzonspor forması hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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