Trabzonspor - Beşiktaş maçı biletleri satışa çıkıyor

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak TrabzonsporBeşiktaş maçının biletleri yarın satışa çıkıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü saat 20.30’da oynanacak Trabzonspor Beşiktaş maçının biletleri yarın saat 11.00'den itibaren satışa sunuluyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:



VIP Platinum: 3.250 TL

VIP Gold: 2.500 TL

VIP Silver: 1.750 TL

Batı: 750 TL

Doğu: 650 TL

Fırtına: 450 TL

Kale Arkası: 350 TL

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