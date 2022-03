Bir günlüğüne jandarma oldular, hayallerini gerçekleştirdiler Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde jandarma oldular

Trabzon’da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle 4 Downlu genç, Yomra İlçe Jandarma Komutanlığında jandarma kıyafeti giyerek hayallerini gerçekleştirdiler.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle Yomra İlçe Jandarma Komutanlığına aileleri ile gelen 4 genç, burada Yomra İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hasan Zeki Uzunöz tarafından karşılanırken, Uzunöz kendilerine çeşitli hediyeler verdi.

Burada bir süre sohbet eden gençler daha sonra jandarma kıyafeti giyerek jandarma araçlarıyla şehir turu attılar.

Organizasyonu gerçekleştiren AK Parti Yomra İlçe Başkanı Aldulkadir Özdemir, 4 gencin hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle 4 gencimizin askerlik hayallerini gerçekleştirdik. Aileleriyle birlikte önce Kaymakamlığı ziyaret ettik. Daha sonra ilçe Jandarma komutanlığına geldik. Burada komutanımız Hasan bey sağ olsun bizimle ilgilendi ,gençlerimizi onure ettik. Dolayısıyla bugün hayallerini gerçekleştirdik mutlu oldular. En az biz de onlar kadar heyecanlı, duyguluyuz. Güzel de oldu. Onları mutlu etmişsek ne mutlu bize” diye konuştu.

