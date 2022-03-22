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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz’de kapalı köy yolları açılıyor

İHA

Doğu Karadeniz’de kapalı köy yolları açılıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde kar yağışı nedeniyle 180 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 180 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte etkili olan kar yağışı nedeniyle Artvin’in Ardanuç ilçesinde 9, Borçka ilçesinde 7, Şavşat ilçesinde 12 ve Yusufeli ilçesinde 7 olmak üzere toplam 35 köy yolu ulaşıma kapanırken, Giresun’da 12 ilçede 108 köye kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Gümüşhane’de ise merkezde 7, Kürtün ilçesinde 12 ve Şiran ilçesinde 3 olmak üzere toplam 34 köy yolu ulaşıma kapanırken, kentte 20 araç 40 personel ile diyaliz hastaları, cenaze olan köyler ve acil durum olan köylere öncelik vererek karla mücadele çalışması yapılıyor.
Rize’de Ardeşen ilçesinde 1, İkizdere ilçesinde 2 olmak üzere toplamda 3 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Trabzon’da ise kapalı köy yolu bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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