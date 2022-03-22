Üniversitede kalp krizi geçiren rektör yardımcısı yaşamını yitirdi

Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (73), rektörlük binasındaki odasında geçirdiği kalp krizi sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, sabah saatlerinde geldiği üniversitenin rektörlük binasındaki odasından uzun süre çıkmadı. Durumdan şüphelenerek odaya giren rektörlük görevlileri, Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine üniversiteye gelen sağlık ekibince ilk müdahale bulunulan Bocutoğlu, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bocutoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bocutoğlu, görev yaptığı üniversitede düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN
2022-03-22 14:04:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.