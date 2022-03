Doç. Dr. Coşkun Erüz’den çığ tehlikesine yönelik "Yayla yollarını açmayın" çağrısı KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz: “Özellikle belediyemizden istirham ediyorum, vatandaşın 'yayla yolunu açın' talebine kesinlikle cevap vermeyin” "Şuanda yayla yoluna vurulacak her türlü dozer çığ riskini tetikleyecek durum oluşturacaktır"

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, Doğu Karadeniz Bölgesinde bu günlerde yüksek kesimlerde çığ tehlikesinin bulunduğunu belirterek yayla yollarının açılmaması tavsiyesinde bulundu.

Hamamizadi İhsanbey Kültür Merkezinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen “Dünyanın en önemli konusu Su“ konulu sempozyumda “Hidrolojik Çevrim, İklim ve Su Kaynakları“ konusunda bir konuşma yapan Erüz, yayla yollarını açacak olan iş makinalarının çığ riskini tetikleyeceğine dikkat çekti. Erüz “Özellikle şu dönemde kar ve çığ Trabzon’da ve Doğu Karadeniz Belgesinde çok çok riskli bir durumda. Her an bölgede yoğun bir çığ riskini duyabilirsiniz. O yüzden yüksek kesimlere gidecek insanlar özellikle belediyemizden istirham ediyorum. Vatandaşın yayla yolunu açın talebine kesinlikle cevap vermeyiniz. Çünkü şuanda yayla yoluna vurulacak her türlü dozer çığ riskini tetikleyecek durum oluşturacaktır. İnsanların yayladan kar eriyip düzelene kadar yaylaya şu an gitmesinin bir anlamı yoktur. Lütfen yüksek yerlere insanların gidişini olabildiğince engellemeye çalışalım” diye konuştu.

Konuşmasında suyun önemine işaret eden Erüz, dünyada suyun sadece yüzde birinin kullanılabilir durumda olduğunu da ifade ederek, “Yemeden en fazla 3 hafta1ay, su içmeden 3 gün11 hafta, hava almadan 35 dakika yaşayabiliriz. Dünyada bulunan suyun sadece yüzde biri kullanılabilir durumda ve biz bu suyu kirletme eğilimindeyiz. Çünkü geri kalan yüzde 99’u tuzlu su yada buzullarda saklı sular. Biz suyu israf edersek, gereksiz yere hayayı kirletirsek o zaman hiçbir kurum o suyu temizlemeye yetmez. Çünkü suyu kaynağında eğer kirletirseniz onu akar sudan temizlemek zordur denizden zaten neredeyse imkânsızdır. O yüzden bir birey olarak evde musluğu açtığınızda düşünmeye başlayın. Ben suyumu acaba israf ettiğimde dünyada başka hangi canlı bundan etkilenecek ? Ya da gereksiz yere ateş yakıp, örneği bir plastiği, petrolü yaktığınızda gereksiz arabanızı rölantide dahi çalıştırdığınızda oluşturduğunuz kirliliğin atmosferde yok olmadığını başkalarına transfer olduğunu lütfen unutmayınız” dedi.

