Dev kayaların düştüğü korku sitesinde 'heyelan' kabusu (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



RİSKLİ KAYALAR TEMİZLENECEK

Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi´nce yapılan açıklamada heyelanla yamaçtan kopan dev kayaların düşmesiyle park halindeki 3 otomobilin hurdaya döndüğü Duru Sitesi´nde riskli kayaların bölgeden temizleneceği belirtildi. Yapılan yazılı açıklamada, "2 Nolu Erdoğdu Mahallesi´nde tehlike arz eden kayalık bölgede gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kayma ya da düşme tehlikesi olan bütün kayalar bölgeden temizlenecektir. Yerleşim bölgesinde gerekli bütün güvenlik önlemleri can ve mal kaybına mahal vermeyecek şekilde ivedilikle alınmıştır" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon DHA

2022-03-22 16:52:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.