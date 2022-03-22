Trabzonspor’da gelecek sezonun planlaması yapıldı

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Trabzonspor’da 20222023 sezonu planlama toplantısı yapıldı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı bugün İstanbul’da bir araya geldi. Yapılan değerlendirme toplantısında A takımın 20222023 sezonu planlaması, kadro yapılanması, altyapı organizasyonu ve tesisleşme konularında kulübün çalışmalarına son şekli verildi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı 20222023 sezonunun Trabzonspor’a ve Türk futboluna hayırlı olması temennisinde bulunarak toplantıyı sonlandırdı.

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