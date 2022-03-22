Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TrabzonBayburt karayolunda heyelan meydana geldi.

TrabzonBayburt karayolunun Araklı ilçesi Pervane mahallesi mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelanın getirdiği toprak ve taş parçaları ile karayolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolda uzun kuyruklar oluşurken, ekipler kapanan yolu tekrar açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.