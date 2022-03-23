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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu’na son görev

İHA

Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu’na son görev

Avrasya Üniversitesi’ndeki odasında dün geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, dün sabah saatlerinde rektörlük binasındaki odasından uzun süre çıkmayınca durumdan şüphelenerek odaya giren rektörlük görevlileri, Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu. Hemen binaya sağlık görevlileri çağrılırken, üniversiteye gelen sağlık ekibince ilk müdahale bulunulan Bocutoğlu, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Bocutoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bocutoğlu, için bugün İskenderpaşa mahallesinde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Yıldız, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ile sevenleri katıldı.
Cenaze namazı sonrası Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, Bahçecik Mezarlığında toprağa verildi.

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