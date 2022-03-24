Abdullah Avcı, kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordomavili takımla kariyerinin en iyi dönemini yaşarken, rekor kırmaya hazırlanıyor. 201617 sezonunda 34 maçta 73 puan toplayan Avcı, 30 maçta 70 puan topladığı bordomavililerle elde edeceği 4 puanla kariyerinin en yüksek puanına ulaşmış olacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı, 500 günlük Trabzonspor kariyerinde önemli başarılara imza attı. 10 Kasım 2020'de Karadeniz ekibinin başına geçen tecrübeli teknik adam, 1.5 yıla yaklaşan görev süresinde bordomavili takımla, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibiyle Süper Kupa kazanan tecrübeli teknik adam 10 yıl çalıştırdığı Medipol Başakşehir ile 3 kez kapısından döndüğü Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon Trabzonspor'un başında yaşamak için gün sayıyor.



En çok puanı toplayacak

Abdullah Avcı, kulüp kariyerinin en parlak dönemini de Karadeniz ekibinin başında yaşıyor. 58 yaşındaki teknik direktör, 30. haftalar itibariyle kariyerinin en yüksek puanına ulaşırken, 201617 sezonunda Başakşehir'in başında 34 maçta 73 puan elde etmişti. Avcı, bordomavili takımın başında elde edeceği 4 puanla bir sezonda kulüp kariyerinin en yüksek puanını da toplamış olacak.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, sezonlara göre topladığı puanlar ve sıralamalar şöyle:



20072008 34 maç 38 puan 12. sıra (Başakşehir)

20082009 34 maç 42 puan 9. sıra (Başakşehir)

20092010 34 maç 56 puan 6. sıra (Başakşehir)

20102011 34 maç 42 puan 11. sıra (Başakşehir)

20112012 10 maç 18 puan 4. sıra (Başakşehir A Milli Takım'ın başına geçti)

20142015 34 maç 59 puan 4. sıra (Başakşehir)

20152016 34 maç 59 puan 4. sıra (Başakşehir)

20162017 34 maç 73 puan 2. sıra (Başakşehir)

20172018 34 maç 72 puan 3. sıra (Başakşehir)

20182019 34 maç 67 puan 2. sıra (Başakşehir)

20192020 18 maç 30 puan 7. sıra (Beşiktaş İstifa etti)

20202021 26 maç 53 puan 4. sıra (Trabzonspor)

20212022 30 maç 70 puan 1. sıra (Trabzonspor)

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