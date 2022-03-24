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Trabzonspor'da 5 günlük izin bitti

DHA

Trabzonspor'da 5 günlük izin bitti


Selay SAYKAL / TRABZON (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig´in 31´inci haftasında Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası 5 günlük izin yapan Trabzonspor, ligin 31´inci haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına bu akşam yapılan idmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 18.00´de başlayan antrenmanda bordo mavililer, ısınma koşusu ve dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2 ve rondo çalışmaları yaptı. Çift kale maç ile tamamlanan antrenmanda ülkelerinin milli takımlarına giden oyuncular yer almazken tedavisi süren Anders Trondsen, izinli olan Antony Nwakaeme ile Edin Visca ilk idmana katılmadı. İyileşme sürecindeki Marek Hamsik ise takımdan ayrı olarak çalıştı.
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-24 22:25:59

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