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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, yarışmacı, üretken ve örnek bir model olacak

İHA

Trabzonspor, yarışmacı, üretken ve örnek bir model olacak

Spor Toto Süper Lig şampiyonluğu için gün sayan Trabzonspor, önümüzdeki sezonun planlamalarını hayata geçirmeye başlarken, teknik direktör Abdullah Avcı, yarışmacı, üretken ve örnek bir takım kurmayı planlıyor. Avcı, genç isimlerle hızlı oyunu, tecrübeli isimlerle saha içi sorunu çözecek.
Trabzonspor'a imza attığı 10 Kasım 2020'de itibaren, dipten aldığı takımı ilk sezonunda Avrupa kupalarına taşıyan, bu sezon ise şampiyonlukla taçlandırmak için gün sayan bordomavililerde, yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı, önümüzdeki sezonun planlamasını belirlerken, yarışmacı, üretken ve örnek bir takım kurmak için çalışma hedeflerini yönetime geçtiğimiz günlerde iletmişti.

Kademe kademe ilerleme
Bordomavililer, geçtiğimiz sezona kabus gibi bir başlangıç yapmıştı. 17. sıradaki takımı 4. sıraya taşıyan Avcı, bu sezon ise açık ara zirveye taşıdı. Gelecek sezon ise 3 kulvarda sağlam temeller üzerine kurulmuş bir takım inşa etmeyi planlayan deneyimli teknik adam Süper Lig'de yine şampiyonluğu kovalayacak. Avrupa'da ise adından söz ettirecek bir takım kurgusu oluşturmayı hedefliyor.

Proje hazır, taşları yerine oturtturacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordomavili takımın başına geldiği günden itibaren mimar gibi çalıştı. Süper Lig'de sıkıntılı günler yaşayan takımını yarışmacı kimliğe sokan deneyimli teknik adam nokta dokunuşlarla takımın çehresini değiştirdi. Rekabeti ön planda olmasına rağmen bir aile ortamı oluşturmaya özen gösteren deneyimli teknik adam iletişimi sayesinde bu sezon takımın hem savunma hem de hücum reaksiyonlarına çözüm üreterek savunmayı ve hücumu birlikte yapan bir takım oluşturdu.
Önümüzdeki sezonun planlamasına devre arasında başlayan Trabzonspor, Emrehan Gedikli, Taha Altıkardeş, Kerem Şen, Batuhan Kör ve Enis Destan gibi genç oyuncuları kadrosuna kattı. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte yeni isimlerde kadroya dahil edecek olan Karadeniz ekibi, yarışmacı, üretken ve örnek bir takım oluşturacak. Avcı, bordomavili takımın oyununu genç isimlerle daha hızlı bir formasyona dönüştürmeyi planlarken, tecrübeli isimlerle de saha içindeki sorunları çözerek sonuç üreten bir takım kurgusunu hayata geçirmeye çalışacak.

Oyun sistemlerine yatırıma devam edecek
Mali açıdan önemli bir süreçten geçen Trabzonspor, ekonomik olarak dengeyi büyük oranda sağlamış durumda. Abdullah Avcı ile birlikte önümüzdeki sezonun planlarını yapan bordomavili kulüp, altyapıyla birlikte A Takım kadrosuna katacağı oyunculara yatırım yapmaya devam edeceği ve oyun formasyonlarına uygunluk sağlayacak isimleri kadrosuna katacağı öğrenildi.

İletişim ruhu yine ön planda olacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yeni sezonda en etkin kullanacağı dil iletişim olacak. Takım kurgusu içinde gelecek sezon özgür bir ortam oluşturmayı planlayan Avcı, oyuncularla sağlıklı bir iletişim ağı kuracak. Antrenman sahasında ve saha dışında kuracağı doğru iletişimle oyuncuların iç dünyasına temas edecek olan deneyimli teknik adam bir birini tamamlayan oyuncu grubu oluşturacak. Başında bulunduğu teknik kadroya da yeni birimler ilave edecek.

Maksimum verim
Abdullah Avcı, birbirine daha yoğun duygularla bağlı bir takım oluşturmak için bu sezon olduğu gibi gelecek sezonda hazırlık kampını önemli bir fırsat olarak değerlendirecek. Önümüzdeki sezon genç ve tecrübeli oyuncu sayısının artacağı bordomavililerde bu isimleri kaynaştırarak yeni yeteneklerinde ön plana çıkması için çalışacak olan deneyimli teknik adam ekibiyle birlikte uygulayacağı antrenman programlarıyla oyuncu grubunu destekleyecek.

Yönetim planlamadan taviz vermeyecek
Trabzonspor'da bugün ortaya çıkan başarının temellerini, yönetim kurulunun mali disiplinden taviz vermeyerek hayata geçirdiği uygulamalar büyük bir etken oldu. Kendi bütçesini aşan transferler yerine, dengeli bir bütçe ile transfer sürecini yöneten Karadeniz ekibi sağlıklı bir çalışma ortamı sağladı. Zamanında ve söz verilen tarihlerde yapılan ödemeler güven ortamının oluşmasında büyük bir rol oynadı. Teknik kadroya ve oyuncu kadrosuna rahat bir çalışma ortamı sağlayan yönetim önümüzdeki sezonda bu duruşundan taviz vermeyecek.

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