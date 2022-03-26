TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 - Sivas Belediyespor: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 31. haftasında 1461 Trabzon FK, Sivas Belediyespor karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Trabzon ekibi 20 kazandı.



Stat: Yavuz Selim

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xxx, Sabri Üstünel xxx, Mehmet Dura xxx

1461 Trabzon: Özkan xxx, Erkul xxx, Yasin Palaz xxx, Ali Aytemur xxx, Ahmek Kesim xxx, Hakan Yavuz xxx, Caner Aktaş xxx (Kerem Baykuş dk. 84 ?), Özkan Yıldırım xx (Tunahan dk. 78 x), Halil İbrahim Tuna xx (Yunus Emre Gedik dk. 78 x), İrfan xx (Utku Şen ?) Rahmi Anıl Başaran (Muammer dk.63 x)

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Sivas Belediyespor: Taha Demirtaş x, Gökhan x (Çağrı dk.75 x), Uğur Bulut x, Eşref x, Enes x, Yasin Elmas x, Ozan x (Hüseyin dk. 81 ?), İlhami x,(Doğan dk. 75 x), Yücel x, Abdullah Topkara x, Oğuzhan x,

Teknik Direktör: Yusuf Tokuş

Goller: Caner Aktaş (dk. 53 ve 72) (1461 Trabzon FK)

Sarı Kartlar: Yasin Palaz, Ahmet Kesim (1461 Trabzon), İlhami, Uğur (Sivas Belediyespor)

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