Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



NİŞANDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Trabzon'da VakfıkebirTonya karayolunda meydana gelen heyelanda kopan kayaların üzerine düştüğü kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimliği belirlendi. Hurdaya dönen kamyonetteki sürücü Rahmi (66) ile eşi Fadime Yüksel (66) ve Recep (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner'in (72), yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazada hayatını kaybeden Rahmi ve Fadime çiftinin, Akçaabat'taki torunlarının nişan törenine katıldıktan sonra eve dönüş yolunda oldukları ortaya çıktı. (DHA)TONYA (Trabzon), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya TONYA (Trabzon), (DHA)

2022-03-26 20:20:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.