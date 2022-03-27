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Yurtlarda `uyuz´ vakaları arttı; `Kaşıntıyı ötelemeyin´ uyarısı geldi

DHA

Yurtlarda `uyuz´ vakaları arttı; `Kaşıntıyı ötelemeyin´ uyarısı geldi


Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, kaşıntı ile ortaya çıktığı için çoğu zaman `basit alerji´ diye düşünülüp, zamanında doktora gidilmemesi halinde tedavisi güçleşen `uyuz´ hastalığında, geçen yıllara oranla artış gözendi. Basit temas yoluyla dahi bulaşabilen uyuz hastalığı, kentte özellikle yurtlarda kalan öğrenciler arasında da yaygın hale geldi. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hikmet Akyazı, "Bize yurt öğrencilerinden çok fazla başvuru gelmekte. Bazen hastalar çekinip arkadaşlarına, aynı ortamdaki diğer insanlara söylemiyor. Bu durum da hastalığın sürekli tekrar etmesine neden oluyor" dedi.
Bölgenin yanı sıra kentteki hastanelerde son dönemlerde yaşanan uyuz vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Kişide, kaşıntı ve döküntüye neden olan, özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösteren ve basit temas yoluyla dahi bulaşabilen 'uyuz' hastalığı, kentte özellikle yurtlarda kalan öğrenciler arasında da yaygınlaşmaya başladı.  Kalabalık ortam ve aile içi bulaşa dikkat çeken uzmanlar, en ufak bir kaşıntının ötelenmeyerek erken tanı ve tedavi için doktora başvurulması uyarısında bulunuyor. Pandemi sürecindeki normalleşme sonrası sıkça görülen uyuz vakalarında; tanı konulan hastaların aynı ortamda yaşadığı kişilerle birlikte izole olup, tedavi sürecine girmesi de öneriliyor.
`TEDAVİ KONUSU ÇOK ÖNEMLİ´
Tedavinin önemini anlatan Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hikmet Akyazı, özellikle pandemi döneminde uyuz vakalarında artış yaşandığını belirterek şunları söyledi:
"Gece şiddetli kaşıntı öyküsü olan hastaların mutlaka dermatoloji uzmanına başvurmasını öneriyoruz. Çok basit fiziksel muayene ile tanı konulabiliyor. Tedavi konusu çok önemli. Hastalar sadece kendilerinin tedavi olacaklarını düşünüyorlar. Mutlaka aile bireylerinin, beraber yaşadıkları herkesin tedavi edilmesi gerekmektedir. Kaşıntı şikâyeti olan hastalar bunu basite alıp kendi tedavi yöntemleri ile ya da herhangi bir alerji ilacı alarak tedavi sürecini uzatmaktadır. Ve bu da yayılımın daha fazla olması ve hatta hastalığın ilerlemesi demek. Toplum yaşam alanları olan özellikle yurt gibi, huzur evleri gibi alanlarda çok çabuk yayılım gösterebiliyor. Bize bu anlamda yurtlarda kalan öğrencilerden çok fazla başvuru gelmekte. Bazen hastalar çekinip arkadaşlarına ya da aynı ortamda yaşadığı diğer insanlara söylemiyor. Bu durum da hastalığın sürekli tekrar etmesine neden oluyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Basit bir temasla bulaşabilen bir hastalık bu. Özellikle alışveriş merkezlerinde denenen kıyafetler, otel havluları gibi hiç beklemediğiniz alanlarda da bulaş olabilir. Vücuttaki kaşıntılar mutlaka uyuz olabileceği yönünden değerlendirilmelidir"
`2 AYDIR GEÇMEYEN BİR KAŞINTIM VAR´
Kaşıntı şikayeti ile hastaneye başvuran Hacer Gülen, "2 aydır geçmeyen bir kaşıntı var vücudumda. İlk başlarda normal bir kaşıntı zannettim. Daha sonra kaşıntının sürekliliği ve geceleri beni uyutmayacak dereceye kadar gelmesiyle mecbur hastaneye başvurdum. Çünkü artık tahammül edemiyordum ve uyuyamadığım, sürekli kaşındığım için ağlıyordum. Burada uyuz olduğumu söyledi doktor. Tedaviye başlayacağım. Öğrenci yurdunda kalıyorum. Arkadaşlarım da geldi benimle beraber. Onlarda da kaşıntı başladı. Hep birlikte tedavi olacağız" dedi.
`BİRÇOK KİŞİ UYUZ OLMUŞ´
Birçok hastanede dermatoloji uzmanlarında sıra bulamadıklarını belirten İlayda Atalay da, "Arkadaşıma uyuz teşhisi konuldu. Zaten uzun süredir sürekli kaşınıyordu. Aynı yurtta kalıyoruz. Sık sık birbirimizle temasımız var. Bizde de kaşıntı başladı. Zaten hiçbir hastanede cildiyecilerde sıra kalmamış. Birçok kişi uyuz olmuş. Tedaviyi uygulayacağız" diye konuştu. (DHA) DHA-Sağlık Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-03-27 09:46:40

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