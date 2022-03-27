İnce Trabzon’da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Biz sadece eleştirmiyoruz çözüm de öneriyoruz”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti olarak sadece eleştirmediklerini çözüm önerilerinde bulunduklarını da söyledi.

Zorlu Grand Otel’de basın mensupları ile bu sabah kahvaltısında bir araya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha önce birçok ile gittiğini hatırlattı. İnce, “Herkesin suratı asık. Trabzon’da da surat asık yine geçim sıkıntısından dolayı ama Trabzonspor’dan dolayı biraz moraller düzgün valla kıymetini bilin sizden başka yüzü gülen kimse yok. Trabzon’da da içi kan ağlasa da Trabzonspor’dan dolayı yüzleri gülüyor herhalde” dedi.

“Biz ne cumhur ne millet tek yol memleket diyoruz” diyen İnce “Biz çözüm öneriyoruz sadece eleştirmiyoruz. Çözüm de öneriyoruz. Türkiye’de medyanın önemli bir kısmı iktidarın tekelinde az bir kesimi de muhalefetin tekelinde. Hangisi daha tehlikeli. Vallahi muhalefetin tekelindekiler daha tehlikeli. Herkese sesleniyorum. Levent Gültekin, patronundan izin al. Partinin hesaplarını alıp Halk TV’ye geleyim gel hesapları orada tartışalım. Çok açık gösteririm hepinize. Muhasebeden anlayan herkesi Memleket Partisi Genel Merkezine davete diyorum. Hesapları açacağım gelip inceleyin. Var mı böyle yürekli ikinci bir parti. Buyrun gelin açıyorum, hesaplar burada. Sen kanalın hesaplarını açabilir misin peki. Mesela Digitürk parasını kim veriyor göstersene. Ayda 400 bin lirayı kim ödüyor?” diye sordu.

Hazinenin siyasi partileri maddi destek sağlamasına da tepki gösteren Muharrem İnce “Hazine verecek partilere, siz de partilerden parayı alacaksınız, cumburlop götüreceksiniz. Sonra insanlara çamur atacaksınız. Israrla söylüyorum. Niye yazamıyorlar. Bu seçimlerde hazine yardımı partilere verilmesin diyorum, niye yazamıyorlar. Hazine siyasi partilere o da yandaş medyaya onun için yazamıyorlar. Bu kadar yoksulluk varken hiçbir siyasi partiye hazine yardımı yapılmasın. Milletin vergileriyle bayrak yapacaklar, uçak kiralayacaklar onunla gezecekler olmasın bu sefer” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki Suriyeliler’in de misafirliklerinin uzadığını kaydeden İnce “Bu misafirlik fazla uzamıştır. Bu kadar misafirlik olmaz. Türkiye büyük devlettir. Komşusunda bir problem olduğunda kendisine sığınanlara yardım etmelidir ama Türkiye Cumhuriyeti de bir hayır kuruluşu değildir” şeklinde konuştu.

İnce, daha sonra partisinin il binasının açılışını gerçekleştirdi, il kongresine katılarak partililer ile bir araya geldi.

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