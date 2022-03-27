Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını U19 takımıyla yaptığı hazırlık karşılaşmayla sürdürdü. A takımın 20 kazandığı müsabakada Avcı, genç oyuncuları yakından izledi.
Trabzonspor, 3 Nisan Pazar günü sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde U19 takımıyla yaptığı hazırlık müsabakasıyla sürdürdü. A takımın 20 kazandığı müsabakada Avcı, genç oyuncuları yakından gördü.
Bordomavililerin yıldız oyuncusu Marek Hamsik ise takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürürken, milli takım kaplarında bulunan oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Trondsen ve Vitor Hugo'nun yanı sıra izinli olan Visca ve Nwakaeme de antrenmanda yer almadı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan Trabzonspor 29 Mart Salı günü yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.