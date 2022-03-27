Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişi toprağa verildi



Selçuk BAŞAR/TONYA(Trabzon),(DHA)TRABZON'un Tonya ilçesinde, dün meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan kayanın üzerine düştüğü kamyonette hayatını kaybeden sürücü Rahmi (66) ile eşi Fadime Yüksel (66) ve Recep Uzuner (76) ile kardeşi Mehmet Uzuner (72), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde TonyaVakfıkebir kara yolu Karaağaçlı Mahallesi, Saatli mevkisinde meydana geldi. Akçaabat ilçesinde katıldıkları nişan töreni sonrası Vakfıkebir'den Tonya'ya evlerine giden Rahmi Yüksel'in idaresindeki 60 KF 334 plakalı kamyonetin üzerine, meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya düştü. Kayalarla dolan karayolu ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede kamyonetteki sürücü Rahmi (66) ile eşi Fadime Yüksel ve Recep Uzuner ile kardeşi Mehmet Uzuner'in, kaza yerinde öldüğü belirlendi.

Hayatını kaybedenler için ilçe merkezinde ikindi vakti kılınan cenaze törenine, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Tonya Kaymakamı Muhammet İkis, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adem Şen, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede acılı aile fertleri taziyeleri kabul etti. Dün nişanlanan Ceren Yüksel de cenazede babaannesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yüksel çiftinin cenazeleri Kaleönü Mahallesi'nde, Uzuner kardeşlerin cenazesi de Karşular Mahallesi'ndeki aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

'KAYA UÇARAK ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Heyelandan dakikalar sonra yoldan geçen ve o anlara tanık olan Mehmet Gül, cenaze sonrası yaşananları anlattı. Gül, "Akşam sıralarında yolda bu kazayı gördük. Olay anını göremedik ama benden 1-2 dakika önce olmuştu. Hemen aracın yanına gittim. Bağırdım sadece birinin yüzünü görebildim. 'Yaşayan var mı' diye bağırdım. Yaşayan yoktu. Kaya uçarak aracın üzerine düştü. Yetkililere haber verdik. Allah bir daha böyle acılar göstermesin" dedi.

Öte yandan heyelan yaşanan Tonya-Vakfıkebir kara yolu da ulaşıma kapatıldı. Trafik uyarı levhaları konulan yolda ulaşım, alternatif güzergahtan sağlanıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya Selçuk BAŞAR

2022-03-27 18:05:03



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