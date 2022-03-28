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Ramazan hazırlığının vazgeçilmeziydi artık unutulmak üzere Genellikle Ramazan ayına az bir süre kala bakır kap, tencere ve kazanlar kalaya getirilirken son yıllarda bu gelenek neredeyse unutuldu

İHA

Ramazan hazırlığının vazgeçilmeziydi artık unutulmak üzere Genellikle Ramazan ayına az bir süre kala bakır kap, tencere ve kazanlar kalaya getirilirken son yıllarda bu gelenek neredeyse unutuldu

Ramazan ayına az bir süre kala bakır kap, tencere ve kazanlar kalaya getirilirken son yıllarda bu gelenek artık neredeyse unutuldu.
Trabzon’da bakır ustaları son yıllarda mesleklerinin kaybolmaya yüz tuttuğunu belirtirken, geçmiş Ramazanlar'ın vazgeçilmezlerinden olan bakır kap, tencere ve kazanları kalaya getirme geleneğinin bitmek üzere olduğunu söyledi.
Bakır tencerede pişen yemeğin tadı çok daha lezzetli olduğunu ancak vatandaşın kalay sorunu yüzünden bakır tencereyi pek kullanmak istemediğini belirten bakırcı ustaları, ömürlerini verdikleri meslekte artık son döneme geldiklerini ifade ediyor.
63 yılını bakır sanatına verdiğini belirten 73 yaşındaki Emin Özkara, eskiden Ramazan’a bir ay gibi bir süre kala bakır eşyaların kalaya verildiğini belirterek artık bu geleneğin neredeyse kaybolmaya yüz tuttuğunu söyledi.
Mesleğin giderek unutulmaya yüz tutmasından dolayı çoğu bakırcı ustası arkadaşının başka mesleklere yöneldiğini kaydeden Özkara, “Bakırda pişen yemeğin lezzeti başka olur. Şu anda bakır ve kalayın pahalı olmasından dolayı insanlar pek ilgi göstermiyor. Eskiden Ramazan’a bir ay kala bakır eşyalar kalaya getirilirdi. Şimdi ise böyle bir hareketlilik yok. Dolayısıyla şu anda bakıra pek rağbet yok. Mesleği bugünkü şartlarda devam ettirebilmek çok zor. Çoğu arkadaşlarımız başka mesleğe doğru yönelmeye başladı. Bir zamanlar bulunduğumuz bölge çoğunluklu olarak bakırcı dükkânlarıydı şimdi ise imalatta kalmadı gibi. 1960’lı yıllarda bakırcılık en gözde meslekti. Şu anda yeni nesil bu işi tercih etmiyor” diye konuştu.
Bakırcı ustalarından Ali Kuduoğlu da 42 yıldır yaptığı mesleğin artık bitme noktasına geldiğini belirterek Ramazan'da bile bakır tencerelerin pek tercih edilmediğini söyledi.
Kuduoğlu, "Eskiden Ramazan'a az bir süre kala vatandaşlar evindeki bakır eşyaları kalaya getirip kullanırdı. Bakır tencerede pişen yemek ile çelik tencerede pişen yemek çok faklı. Bakır tencerelerin tercih edilmemesi bir nevi kalay sorunundan kaynaklanıyor. Çünkü kalay hemen çıktığı için masraflı oluyor. Şehrimizde bakırcı ustaları sayısı giderek azalıyor. Bizlerde son dönemlerimizi yaşıyoruz. Bizden sonra daha üretim olacağını zannetmiyorum. 40 yıl önce kadar Trabzon’da bakırcı usta sayısı 150 kadardı ancak şimdi 10 bile yok diyebiliriz. Çırak yetişmiyor meslek giderek yok olmaya başladı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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