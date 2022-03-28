Red Bull Neymar Jr.'s Five´da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Red Bull Neymar Jr.'s Five´da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu

DHA

Red Bull Neymar Jr.'s Five´da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın ismiyle düzenlenen sokak fubolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.'s Five'ın Trabzon'da düzenlenen Türkiye finalinde Atletico Trabzon şampiyon oldu. 
Brezilyalı futbolcu Neymar Jr.'ın adıyla düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr.'s Five'da en iyiler, Trabzon'daki Türkiye Finali'nde karşı karşıya geldi. Adana, Erzurum ve Trabzon'daki elemelerinin ardından altı takım büyük finale adını yazdırdı. Türkiye'nin spor temalı ilk millet bahçesi olan Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen büyük finalde Trabzon elemelerinden gelen Atletico Trabzon takımı rakiplerine şans tanımayarak kupaya uzandı. 
DÜNYA FİNALİ'NE KATILACAKLAR
Red Bull Neymar Jr.'s Five Türkiye Finali'nde iki Trabzon ekibi Atletico Trabzon ve Joga Bonito karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten heyecan dolu karşılaşmada Batuhan Demir'in altın golüyle Atletico Trabzon kupaya uzanmayı başardı. Bu sonuçla Türkiye şampiyonu olan Atletico Trabzon Katar'da düzenlenecek Dünya Finalleri'ne giderek, Türkiye'yi temsil etme ve dünya şampiyonu Neymar Jr. Enstitüsü'ne karşı oynama fırsatını yakaladı.
'ÇİFTE ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAĞIZ'
Şampiyon takımın kaptanı Ergun Soylu, "Trabzonspor'un şampiyonluğuyla beraber çifte şampiyonluk yaşayacağız diyebilirim. Trabzon'da oynanan bir finalde iki Trabzon takımının karşılaşması çok güzel oldu. Biz daha önce de Red Bull Neymar Jr.'s Five'a katılmıştık ve Erzurum'daki finalde elenmiştik. Yarım kalan bir hikayemiz vardı, onu tamamlamış olduk. Şampiyon olacağız demiştik ve olduk da. Şimdi Katar'a tarih yazmaya gidiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Şampiyonada yarışan takımların sahadaki mücadelesi 
Şampiyon olan takımın kupayı kaldırması
Detaylar
 DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-03-28 14:20:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da su ürünleri üreticileri Japonya ile serbest ticaret anlaşması yapılmasını istiyor
YEREL HABERLER Trabzon'da su ürünleri üreticileri Japonya ile ...
Yeni kanuni düzenleme ile yaylalar yeniden gözden geçirilecek AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: “Geçmişe yönelik bir düzenleme yapıldı imar barışı çıktı ama imar barışı imar yarışına döndü” “Geriye dönük olarak baktığımızda sadece Trabzon’da 45 bin kaçak yapı var” “Demek ki kaçağı teşvik etmiş, yasak kaçağı önleyememiş, dolayısıyla bizim yeniden bir düzenleme yapmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Yeni kanuni düzenleme ile yaylalar yeniden gözden ...
Ali Sürmen: "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik kalsa, başaramazdık" Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: "2010-2011'i unutmadan, 11 yıl sonra tekrar şampiyonluğa koşuyoruz"
YEREL HABERLER Ali Sürmen: "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik ...
Ramazan hazırlığının vazgeçilmeziydi artık unutulmak üzere Genellikle Ramazan ayına az bir süre kala bakır kap, tencere ve kazanlar kalaya getirilirken son yıllarda bu gelenek neredeyse unutuldu
YEREL HABERLER Ramazan hazırlığının vazgeçilmeziydi artık unutulmak ...
Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişi ...
Trabzon’da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Trabzon’da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını ...
Muharrem İnce: Seçimlere tek başımıza gireceğiz
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Seçimlere tek başımıza gireceğiz
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
İnce Trabzon’da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Biz sadece eleştirmiyoruz çözüm de öneriyoruz”
YEREL HABERLER İnce Trabzon’da Memleket Partisi Genel Başkanı ...
Çaykara ve Dernekpazarlı kadın girişimciler kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirdi
YEREL HABERLER Çaykara ve Dernekpazarlı kadın girişimciler ...
Yurtlarda `uyuz´ vakaları arttı; `Kaşıntıyı ötelemeyin´ uyarısı geldi
YEREL HABERLER Yurtlarda `uyuz´ vakaları arttı; `Kaşıntıyı ...
Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü (2)
YEREL HABERLER Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine ...
Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişinin kimlikleri belirlendi Kazada hayatını kaybeden ikisi kardeş, 4 kişinin dünürleri ile birlikte torunlarının nişanından döndükleri öğrenildi
YEREL HABERLER Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen ...
Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen aracın içerisindeki 4 kişinin cansız bedenleri çıkartıldı
YEREL HABERLER Trabzon’un Tonya ilçesinde üzerine kaya düşen aracın ...
Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine ...
Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine düştü: 4 ölü
YEREL HABERLER Heyelanda yamaçtan kopan kaya kamyonetin üzerine ...
Trabzon’un Tonya ilçesinde kaya parçası yoldan geçen aracın üzerine düştü: 4 ölü
YEREL HABERLER Trabzon’un Tonya ilçesinde kaya parçası yoldan geçen ...
Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
YEREL HABERLER Avrupa Şampiyonu Özmen'e çiçekli karşılama
Seyir halindeki cipi durdurup, sürücüyü bacağından vurdu
YEREL HABERLER Seyir halindeki cipi durdurup, sürücüyü bacağından ...
Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Seyir halindeki jipe silahla ateş ederek kaçtı: 1 ...
TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 - Sivas Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: 1461 Trabzon: 2 - Sivas Belediyespor: 0
Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, yarışmacı, üretken ve örnek bir model olacak
YEREL HABERLER Trabzonspor, yarışmacı, üretken ve örnek bir model ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.