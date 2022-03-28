Minibüsün çarptığı motosikletli polis yaralandı

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)TRABZON´un Akçaabat ilçesinde hatalı 'U' dönüşü yapan yolcu minibüsünün çarptığı motosikletli trafik polisi Ali Şen yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu´nun Rize istikametinde Söğütlü Mahallesi´nde meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 61 M 0027 plakalı minibüsün sürücüsü hatalı `U´ dönüşü yapınca karşı yönde ilerleyen trafik polisi Ali Şen´in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Şen´in ayağı kırıldı. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Ali Şen, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şen´in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaza sonrası aracını bırakıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Akçaabat Fatih TURAN
2022-03-28 17:54:05
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