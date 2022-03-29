Avrasya Üniversitesinden Bocutoğlu’na vefa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Avrasya Üniversitesinden Bocutoğlu’na vefa

İHA

Avrasya Üniversitesinden Bocutoğlu’na vefa

Avrasya Üniversitesi Ömer Yıldız Yerleşkesinde yeni oluşturulan kütüphaneye geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu’nun ismi verildi.
Ömer Yıldız Yerleşkesinde düzenlenen anma törenine merhum Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu’nun eşi Şükran Bocutoğlu, oğlu Tuğrul Bocutoğlu, gelini ve torunları, Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız, Mütevelli Heyet Üyeleri, Rektör Vekili Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu, Genel Sekreter Gülay Yeniçeri’nin yanı sıra yakın arkadaşları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programda Bocutoğlu’nun özgeçmişi okundu, anı videosu ve yakın arkadaşlarının konuşmalarının olduğu video izlendi.
Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız konuşmasında “Gözü tok bir insandı, saygılı bir insandı, dolu biriydi. Her sabah en az yarım saat konuşmamız olurdu. Benim için çok büyük bir kayıp oldu. Hocamız bizim en iyi yoldaşımız, rehberimizdi. Onun için ne yapsak azdır. Kendisi bir kütüphane, bir bilgi hazinesiydi. Onun ismini yeni hazırladığımız kütüphanemizde yaşamasını istedik. Burada salonumuzu dolduran akademisyen arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Merhum hocamızdan daha önemli bir örnek akademisyen yoktur. Onun izinden gidiniz, onun gibi çalışın. Ülkeniz için, insanlık için, bilimin gelişmesi için çaba sarf edin. Değerli hocamızla altı yıl çalışmak bizim için en büyük gururdur. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum” dedi.
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu’nun oğlu Tuğrul Bocutoğlu ise “Cenazeye gelen bir aile dostumuz bize babamla ölmeden kısa bir süre önce yaptığı görüşmeyi anlattı, sizlerle paylaşmak istedim. Kendisi Volkan Kakaç aynı zamanda babamın öğrencisidir. Ona şöyle bir şiir okumuş “ İnsanlar gider, şarkıları kalır. Şarkılar var uzun yüzyılları dolanır. Şarkılar var kısa, söylendiği yerde kalır. Biz senin şarkını yüzyıllarca söyleyeceğiz. Babamda ona cevap vermiş. Allah razı olsun Volkan’cığım, bir de benim sana şiirim var demiş. “Ölüyorum Allah’ım bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür biliyorum. Ayrıca aldığım şu hayat fena değildir, üstü kalsın. Daha söyleyecek bir söz bulamıyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Son on iki yıldır yurt dışında yaşadığım için çok fazla fiziki olarak görüşemiyorduk ama her gün telefonla görüşüyorduk. Burada geçirdiği son altı yıldır çok mutlu, çok huzurluydu, çok keyifliydi. Her görüşmemizde bunu dile getirirdi. Hepimize bu durum pozitif bir şekilde yansıyordu. Bu sebeple başta Ömer amca olmak üzere tüm Avrasya Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum. Nur içinde yatsın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'da tezgâhları farklı illerden gelen balıklar süslüyor İzmir, İstanbul ve Çanakkale’den gelen balıkların yanı sıra Van‘dan gelen inci kefali tezgahlarda alıcı bekliyor
YEREL HABERLER Trabzon'da tezgâhları farklı illerden gelen balıklar ...
İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası hizmete açıldı
YEREL HABERLER İhlas Pazarlama Trabzon Temsilciliği'nin yeni binası ...
Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER Polis motosikleti ile dolmuş minibüsün çarpışma anı ...
FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi saklandığı evde yakalandı
Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
YEREL HABERLER Trabzonspor, bu sezon İstanbul takımlarına kaybetmedi
Minibüsün çarptığı motosikletli polis yaralandı
YEREL HABERLER Minibüsün çarptığı motosikletli polis yaralandı
Red Bull Neymar Jr.'s Five´da Türkiye Şampiyonu Atletico Trabzon oldu
YEREL HABERLER Red Bull Neymar Jr.'s Five´da Türkiye Şampiyonu ...
Trabzon'da su ürünleri üreticileri Japonya ile serbest ticaret anlaşması yapılmasını istiyor
YEREL HABERLER Trabzon'da su ürünleri üreticileri Japonya ile ...
Yeni kanuni düzenleme ile yaylalar yeniden gözden geçirilecek AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: “Geçmişe yönelik bir düzenleme yapıldı imar barışı çıktı ama imar barışı imar yarışına döndü” “Geriye dönük olarak baktığımızda sadece Trabzon’da 45 bin kaçak yapı var” “Demek ki kaçağı teşvik etmiş, yasak kaçağı önleyememiş, dolayısıyla bizim yeniden bir düzenleme yapmamız gerekiyor”
YEREL HABERLER Yeni kanuni düzenleme ile yaylalar yeniden gözden ...
Ali Sürmen: "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik kalsa, başaramazdık" Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen: "2010-2011'i unutmadan, 11 yıl sonra tekrar şampiyonluğa koşuyoruz"
YEREL HABERLER Ali Sürmen: "Puzzle doğru kuruldu. Bir parça eksik ...
Ramazan hazırlığının vazgeçilmeziydi artık unutulmak üzere Genellikle Ramazan ayına az bir süre kala bakır kap, tencere ve kazanlar kalaya getirilirken son yıllarda bu gelenek neredeyse unutuldu
YEREL HABERLER Ramazan hazırlığının vazgeçilmeziydi artık unutulmak ...
Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Heyelanda üzerine kaya düşen kamyonette ölen 4 kişi ...
Trabzon’da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuklarına uğurlandı
YEREL HABERLER Trabzon’da üzerine kaya düşen kamyonette hayatını ...
Muharrem İnce: Seçimlere tek başımıza gireceğiz
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Seçimlere tek başımıza gireceğiz
Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
YEREL HABERLER Trabzonspor, U19 takımıyla hazırlık maçı yaptı
İnce Trabzon’da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: “Biz sadece eleştirmiyoruz çözüm de öneriyoruz”
YEREL HABERLER İnce Trabzon’da Memleket Partisi Genel Başkanı ...
Çaykara ve Dernekpazarlı kadın girişimciler kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirdi
YEREL HABERLER Çaykara ve Dernekpazarlı kadın girişimciler ...
Yurtlarda `uyuz´ vakaları arttı; `Kaşıntıyı ötelemeyin´ uyarısı geldi
YEREL HABERLER Yurtlarda `uyuz´ vakaları arttı; `Kaşıntıyı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.