Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

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Trabzonspor Kulüp Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Ahmetcan Kaplan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakan Çelik, “U19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan’ın çekilen MR’ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

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