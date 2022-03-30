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Nwakaeme, Beşiktaş karşısında ilk peşinde Nwakaeme, Beşiktaş karşısında gol bulması halinde bir sezonda üç büyüklere gol attığı dönemi yaşayacak

İHA

Nwakaeme, Beşiktaş karşısında ilk peşinde Nwakaeme, Beşiktaş karşısında gol bulması halinde bir sezonda üç büyüklere gol attığı dönemi yaşayacak

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Beşiktaş karşısında gol bulması halinde bir sezonda üç büyüklerin hepsine gol attığı sezonu yaşayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, siyahbeyazlı takım karşısında gol bulması halinde bir sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a gol attığı sezonu yaşayacak. Yıldız futbolcu atacağı 1 golle de Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşmış olacak.
İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 20182019 sezonu başında transfer edilen Nwakaeme, bordomavili takımda 4. sezonunu yaşıyor. Söz konusu dönemde 137 resmi karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 44 kez havalandıran yıldız oyuncu verdiği gol paslarıyla da takıma önemli katkılar sağladı.

Bir sezonda üç büyüklere gol atma fırsatı
Bu sezon İstanbul'un üç büyüklerine karşı sahasında sezonun son maçını oynayacak olan bordomavililerde Nwakaeme, bu maçta gol yada goller bulması halinde bir sezonda üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı ilk kez bir sezonda gol atma başarısı gösterecek.
Nwakaeme, 20182019 sezonunda Galatasaray'a 2 gol, Beşiktaş'a ise 1 gol atmıştı. 20192020 sezonunda ise sadece Beşiktaş'a 1 gol atan oyuncu 20202021 sezonunda ise üç büyükleri boş geçti. Bu sezon ise Galatasaray ve Fenerbahçe'ye 1'er gol sevinci yaşadı.

Çifte heyecan
Nwakaeme, Beşiktaş maçında gol bulması halinde hem bir sezonda üç büyüklere gol atma fırsatını ilk kez yaşayacak olurken, hem de bordomavili forma altında geçirdiği 4 sezonluk kariyerinin en golcü dönemini yaşayacak.
Nijeryalı futbolcu, ligde 20182019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 20192020'de 29 karşılaşmada 11 gol, 20202021'de 34 müsabakada 7 gol, bu sezon ise 24 mücadelede 11 gol kaydetti.
Göztepe karşılaşmasında attığı golle 20192020 sezonundaki 11 gollük performansını yakalayan ardından Çaykur Rizespor maçını boş geçen bordomavili futbolcu, Beşiktaş maçında gol atması durumunda en golcü sezonunu yaşamış olacak.

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