Trabzon´da heyelan; asfalt yol çöktü

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Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´un Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Yusuflu Mahallesi'nin asfalt yolunda çökme oldu.

İlçeye bağlı, 600 haneli Yusuflu Mahallesi´nde sabah heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası mahalleye ulaşım sağlanan asfalt yolda kısmi çökme oldu. Bazı noktalarda çatlaklar oluşan, ortaokula da ulaşımın sağlandığı yolun çökmesiyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, inceleme başlatırken, mahalleye alternatif güzergahtan ulaşım sağlanıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Düzköy Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2022-03-30 12:13:19



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