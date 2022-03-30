Trabzon´da heyelan; asfalt yol çöktü (2)



ÖĞRENCİ SERVİSİ 5 DAKİKAYLA KURTULMUŞ

Trabzon´un Düzköy ilçesinde ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis minibüsünün, asfalt yolda çökme olan Yusuflu Mahallesi'ndeki heyelandan 5 dakikayla kurtuldukları ortaya çıktı. Yaşadıkları o anları anlatan servis sürücü Sinan Birinci, "Burada daha önceden çatlaklar olduğunu fark etmiştik. Geçerken ona göre dikkatli geçiyorduk. Sabah da 5 dakikayla faciadan kurtulduk. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

'ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUZ'

Yusuflu Mahalle Muhtarı Nevzat İsak da isale hattındaki patlamanın yolda çöküntü ve çatlarla neden olduğunu öne sürerek, "Mahallemizde 600 hanemiz bulunuyor. Çevre mahallelerden öğrencilerin de geldiği bir ortaokulumuz var. Burası sürekli kullanılan bir yol. Sabah saatlerinde çökmüş yol. Buradan da o saatlerden dolu olan bir öğrenci servisi geçiyormuş. Onlar kıl payı kurtuldular. Bu yolda çatlaklar oluştuğu zaman yolun altından geçen ishale hattı olduğu için gerekli yerlerden başvurularda bulunmuştuk. Burada zaten ishale hattında patlamalar meydana geliyor. Bu da yolda çöküntülere sebep oluyor. Biz artık bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz. Şu anda mahalleye giriş yolu kapalı" diye konuştu.

`HEYELAN OLACAĞI AŞİKARDI´

Çevredeki Doğankent Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül ise, "Burada 9 tane servis aracım var benim. Sabah okula servis bırakırken arkadaşlarımızın hemen arkasından yol çökmüş. Her araçta 15 öğrencimiz var. Bu yolun riskli olduğunu daha önce belirtmiştik. Birçok yere de başvurularımızı yapmıştık. Burada heyelan olacağı aşikardı. Yine Allah'a şükürler olsun ki bir facia yaşanmadı" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Düzköy Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2022-03-30 13:25:33



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