Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu Operasyonda 15 şüpheli yakalandı, 1 külçe altın ile 1 adet uçaksavar mermisi ele geçirildi

FETÖ/PDY terör örgütü 'Güncel yapılanmasına' yönelik 3 ilde yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerinin yakalandığı adreslerde arama yapan polis ekipleri 1 külçe altın ile 1 uçaksavar mermisi ele geçirdi.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma ve 6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçunun şüphelileri hakkında Trabzon, Samsun ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY terör örgütü güncel yapılanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda faaliyet yürüten, aralarında il ablasının da olduğu 8'i kadın 7'si erkek toplam 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet aramalarında ise, 1 kilogram külçe altın, 49 bin 600 TL, 3 bin 300 Amerikan doları, 26 adet FETÖ/PPDY Silahlı Terör Örgütüne ait yasaklanmış kitap ve dökümanlar, 1 adet uçaksavar, 3 adet uzun namlulu silah mermisi ve dijital materyaller ele geçirildi.

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