Trabzonspor´a Hamsik müjdesi

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)Spor Toto Süper Lig´in lideri Trabzonspor, 31´inci haftada oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan yıldız oyuncu Marek Hamsik de katıldığı antrenmanda temposunu arttırdı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde hazırlıklarını sürdüren bordo mavili oyuncular, dinamik ısınma ve pas çalışmasının ardından 5´e 2 çalışmaları gerçekleştirildi. Geniş alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu. Antrenmanda tedavi sürecindeki Marek Hamsik de yer aldı. 2 ayı aşkın süredir sakatlık problemi yaşayan Slovak yıldız, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olmaya hazırlanıyor. Milli arada Trabzon´dan hiç ayrılmayıp, aralıksız çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenman temposunu da artırdı. Hamsik´in pazar günü kadroda olma ihtimali yüksek olduğu belirtildi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-03-31 10:38:07
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