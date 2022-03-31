Trabzon´da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı

Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide heyelan meydana gelirken, 2 katlı bina tahliye edildi.
Arsin'e bağlı Başdurak Mahallesi Mısırlı mevkisinde, bakkal ve kahvehane olarak hizmet verilen 2 katlı binanın aşağısındaki yamaç arazide dün akşam heyelan meydana geldi. Ani kar erimesiyle oluşan heyelan sonrası duvarları çatlayan 2 katlı bina boşaltıldı. İhbarla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, riskli alanda inceleme başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Arsın Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2022-03-31 12:15:38
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