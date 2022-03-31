Trabzon´da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)



`ŞANS ESERİ EVDE KİMSE YOKTU´

Trabzon´un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide meydana gelen heyelan sonucu tahliye edilen 2 katlı binanın sahibi Hüseyin Bayrak, toprak kayması sırasında dışarıda olduklarını söyledi. Bayrak, "Burada eşim ve çocuğumla beraber yaşıyorum. O anda hepimiz dışarıdaydık. Binanın alt tarafını ev olarak kullanıyorum. İkinci katı ise kahvehane ve bakkal olarak kullanılıyor. Şans eseri o anda evde kimse yoktu. Binanın ön tarafında da bir bahçe alanı vardı. Genelde orada mahalle halkıyla otururduk. Allah korudu. Cana geleceğine mala gelsin. Ekipler geldiler. Heyelan halen daha devam ediyor. Birkaç gün bekledikten sonra müdahale edilecek" diye konuştu.

Başdurak Mahallesi'nin muhtarı Ali Halduz ise alanın afet bölgesi ilan edilmesini beklediklerini söyleyerek, "Ekipler geldiler. Ne yapacaklarını tam olarak bilmiyoruz ama büyük ihtimalle burası heyelan bölgesi, diye ilan edilecek. Yollarımızı kapattı heyelan. Şu anda sadece 1 binada tehlike var. Diğer evlerimizde henüz bir şey yok. Yetkililerin kararını bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Arsın Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-03-31 14:39:31



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