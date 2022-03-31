Çığ düşmesi sonucu Bayburt-Araklı kara yolu tekrar ulaşıma kapandı

Trabzon'un Araklı ilçesi Tilkibeli mevkiinde çığ düşmesi sonucu BayburtAraklı kara yolu tekrar ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artması ile birlikte ani kar erimeleri heyelan ve çığ düşmelerine neden oluyor. BayburtAraklı kara yolu çığ düşmesi sonucu Salmankaş Geçidi mevkiinde ulaşıma kapanmış, yolun her iki tarafında kalan sürücülerin ihbarı ile gelen Karayolları ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kara yolu kısa sürede sabah saatlerinde kontrollü şekilde ulaşıma açılmıştı. Ancak söz konusu karayolu bu kez Trabzon'un Araklı ilçesi Tilkibeli mevkiinde çığ düşmesi sonucu yeniden kapandı. Karayolları ekipleri, yolu çığdan temizleyerek yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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