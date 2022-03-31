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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı

İHA

İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde meydana gelebilecek yangınlara hazırlıklı olunması için ‘Acil Durum Tatbikatı’ gerçekleştirmeye devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Arsin İlçesi Yanbolu Mahallesi’nde bulunan akaryakıt dolum terminalinde ‘Acil Durum Tatbikatı’ gerçekleştirdi. Tatbikat gereği ilk olarak yangın ihbarı verildi. Sirenlerin çalmasıyla başlayan tatbikatta, olay yerine hareket eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Tatbikata Arsin ve Araklı İtfaiye Grup Amirliklerinden 3 araç ve 12 personel katıldı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden tatbikat sonrası yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçelerimizde meydana gelebilecek büyük bir yangında itfaiye grup amirliklerince müdahalenin etkin, doğru ve koordineli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla tatbikatlara önem veriyoruz. Son olarak Arsin İlçesi Yanbolu Mahallesi’ndeki akaryakıt dolum terminalinde gerçekleştirilen tatbikat, gerçeği aratmayacak görüntülere sahne oldu. İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın teşkilat yapısının en iyi noktaya gelmesi ve yangınlara etkin şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla tatbikatlarımız tüm ilçelerimizde düzenli olarak devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

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