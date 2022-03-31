Ukraynalı savaş mağduru sporcu çocuklar, Trabzon´a geldi



Selçuk BAŞAR Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA)Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor ve Antalyaspor´un da destek verdiği proje kapsamında Ukraynalı savaş mağduru altyapı sporcularından oluşan 131 kişilik kafile özel uçakla Polanya´dan Trabzon´a geldi.

Sporcuları Trabzon Havalimanı'nda Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve bazı yöneticiler, Çaykur Rizespor yöneticisi Serkan Karavin ile diğer kulüplerin temsilcileri karşıladı. Trabzon Havalimanı Dış Hatlar önünde açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Rizespor da araçlarını çocuklarımız için gönderdi. Onlarında araçları hazır bir şekilde çocuklarımızı bekliyor. Buradan çıkışta 53 sporcu Rize´ye hareket edecek. Özkan Sümer Akademisinde akşam yemeğini yedikten sonra Sivas ve Kayseri´ye intikal edecek olan sporcularımız da var. 60 sporcu ve 6 ebeveyn de Özkan Sümer Akademisinde Trabzonspor´un konuğu olacak. Ülkelerindeki şartlar normale dönene kadar bizimle beraber olacaklar. Ukrayna Profesyonel Lig Birliğinin talebi üzerine genel sekreterlerimiz aracılığıyla kulüplerimizle temasa geçtik. Altyapılarında imkanı olan kulüplerimize örneğin Rizesporumuzun çok modern 150 yatak kapasiteli yepyeni bir tesisi var. İmkanları olmayan kulüpler adına da Trabzonspor ve Rizespor kulüpleri olarak biz bu görevi üstlenmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

"BİZ YÜZYILLARDIR ZORDA OLAN TOPLUMLARA KAPILARINI AÇMIŞ BİR ECDADIN TORUNLARIYIZ"

Gelen sporcuların ağır travmalar yaşadığına dikkat çeken Ağaoğlu, "Gelen sporcuların tamamına yakını savaşın en ağır geçtiği Mariupol´dan geliyorlar. Artık ne evleri var ne antrenman sahaları var ne de kulüpleri. Özellikle Kulüpler Birliği o bölgede sporcuları yönlendirdi bize. 10 ila 16 yaş grubu arasında sporcular geliyor. Hangi kulübe hangi sporcuların geleceği de belli. Çocuk bunlar ve böyle bir travmanın içerisinden geliyorlar. Ne olursa olsun herkesin vatanı, herkesin kendi toprağı, kendi evi herkesin gitmek isteyeceği yerdir. Ülkelerindeki şartlar normale dönene kadar bizim misafirimizler ama kalmak isterlerse de kapımız onlara sonuna kadar açık. Biz yüzyıllardır zorda olan insanlara, zorda olan toplumlara kapılarını sonuna kadar açmış, bu topraklarda onları ağırlamış, onları misafir etmiş ecdadın torunlarıyız" dedi.

NESTERENKO: HİÇBİR ÜLKE İÇİN YABANCI BİR ÇOCUK YOKTUR

Ukrayna´dan gelen kafile lideri Tatyana Nesterenko, "Bu zor zamanlarda çocuklarımıza ve bizim ülkemize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hiçbir ülke için yabancı bir çocuk yoktur. Çocuklara yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Bütün Türklere, bütün ülkeye bütün millete çok teşekkür ederiz. Bizde inşallah sizlere bir şekilde destek çıkacağız. Umut ediyoruz bizim ülkemizde savaş bittikten sonra bizde sizleri misafir olarak davet edeceğiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (DGS KODU: 220331180)

- Karşılama detayları

- Araçlardan detaylar

- Araç içinden görüntüler

- Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklaması

- Kafile lideri Tatyana Nesterenko'nun açıklaması

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-03-31 21:27:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.