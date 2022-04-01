Sıra dışı çaycı 'fenomen' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıra dışı çaycı 'fenomen' oldu

DHA

Sıra dışı çaycı 'fenomen' oldu


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)TRABZON'un Sürmene ilçesinde bir çay fabrikasında çalışan Coşkun Çınar (56), kemençe eşliğinde horon tepip, çay servisi yapıyor. Çay tutkusu ile sosyal medyada da ilgi gören Çınar, "Hem çay içip mutlu oluyorum hem de kemençe ve horonla enerji doluyorum. Enerjimi çaydan alıyorum. Çay içtiğim zaman fıkır fıkır oluyorum" dedi.
Sürmene ilçesinde özel bir firmaya ait çay fabrikasında çalışan Coşkun Çınar, sıra dışı servisiyle dikkat çekiyor. Çınar, kemençe eşliğinde horon tepip çay dağıtıyor. Günde 50 bardaktan fazla çay içen ve boyunu aşan özel yapım bardaktan içtiği çay ile dikkatleri üzerine toplayan Çınar, görüntüleri ile de sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
'GÜNDE 50 BARDAK ÇAY İÇERİM'
Çayın kendisi için tutku olduğunu belirten Coşkun Çınar, "Günde 50 bardak çay içerim. Kemençe sesini duyduğum zaman zaten bana bir şeyler oluyor. İçimde fıkır fıkır bir şeyler kaynıyor. Çaya tat veren insanım. İnsanları horonla karşılamak ve eğlendirmek hoşuma gidiyor. Çay, bu yörede olmazsa olmaz. Fakat tam bir çay tiryakisiyim. Çay, insana mutluluk veriyor. Hem çay içip mutlu oluyorum hem de kemençe ve horonla enerji doluyorum. Enerjimi çaydan alıyorum. Çay içtiğim zaman fıkır fıkır oluyorum" dedi. 
'ELİMDEN ÇAY İÇMEK İSTİYORLAR'
Eğlenmeyi sevindiğini söyleyen Çınar, "Fabrikanın önünde çay bardağı maketleri var. Onlara çay dolduruyorum ve o büyük bardaklarla çay içiyorum. Sosyal medyada paylaştığım videolarım var. Çok fazla izleniyorlar. İnsanlar, o videoları çok beğeniyor. Yurt dışından birçok insan, sosyal medyadan görüp beni ziyaret ediyor. Benim elimden çay içmek istiyor. Gelip, benimle horon oynuyor. Çok güzel bir duygu" diye konuştu.
'KENDİSİNE HAYRAN KALDIK'
Sosyal medyadan izlediği Coşkun Çınar'ı görmeye geldiğini söyleyen İranlı turist Naide Rail, "Sosyal medyada gördük. Çok eğlenceli geldi, ziyaret etmek istedik. Geldik, çok eğlendik. Türk çayını, Karadeniz çayını çok seviyoruz zaten. Burada da horonlarla karşılandık. Kendisine hayran kaldık" ifadelerini kullandı.
Bölgeye gezmeye gelen Sahare Khalil ise "Coşkun Bey´i sosyal medyada gördük, gelmeyi çok istiyorduk. Geldik ve çok eğlendik. Çok güleç ve eğlenceli biri. Bir yere gittiğim zaman, yöresel adetlerle ile karşılaştığımda çok iyi oluyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-04-01 11:03:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç, Medicalpark Stadyumu’ndan bir kez daha uyardı Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Şampiyonluk kursağımızda kalmasın” “Hiçbir şampiyonluk kayıpların yerini tutmaz”
YEREL HABERLER Genç, Medicalpark Stadyumu’ndan bir kez daha ...
Trabzon'da Erdoğan Arıkan'la "Trabzonspor ve Spor" konuşuldu
YEREL HABERLER Trabzon'da Erdoğan Arıkan'la "Trabzonspor ve Spor" ...
Ağaoğlu: "Ben kimseyi genel kurula davet etmedim"
YEREL HABERLER Ağaoğlu: "Ben kimseyi genel kurula davet etmedim"
Ahmet Ağaoğlu: TFF'nin şahsiyetine zarar verecek eleştirilerde, kurum zarar görür
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: TFF'nin şahsiyetine zarar verecek ...
Ukraynalı savaş mağduru sporcu çocuklar, Trabzon´a geldi
YEREL HABERLER Ukraynalı savaş mağduru sporcu çocuklar, Trabzon´a ...
Ukraynalı sporcular Trabzon’a geldi
YEREL HABERLER Ukraynalı sporcular Trabzon’a geldi
Trabzonspor´da Trondsen ameliyat oldu
YEREL HABERLER Trabzonspor´da Trondsen ameliyat oldu
İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER İtfaiye ekiplerinin tatbikatı gerçeği aratmadı
Çığ düşmesi sonucu Bayburt-Araklı kara yolu tekrar ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Çığ düşmesi sonucu Bayburt-Araklı kara yolu tekrar ...
Trabzon´da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
YEREL HABERLER Trabzon´da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı (2)
Başkan Genç’ten Reşadiye Kavşağı ve Boztepe viyadükleri için özeleştiri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç: “Reşadiye’de 15 tane araç geçiyor; Çok ciddi bir yanlış yapılmıştır” “Eğer yıkabilirsek yıkan bir başkanlar olarak daha çok övgüye sahip olacağız” “Boztepe viyadükleriyle ilgili Ortahisar Belediyesi olarak peyzaj konusunda bir iş birliği ortaya koyduk bir çalışma yaptık”
YEREL HABERLER Başkan Genç’ten Reşadiye Kavşağı ve Boztepe ...
Belediye başkanına silahla saldıran sanık: Sözlüm var, tahliyemi istiyorum
YEREL HABERLER Belediye başkanına silahla saldıran sanık: Sözlüm ...
Trabzon'da kar sularının erimesi heyelanlara neden oluyor Arsin ilçesi Başdurak mahallesinde kar sularının erimesinin ardından meydana gelen toprak kayması sonrası tehlike altındaki 6 ev boşaltıldı Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy: "Coğrafyamızın kaderini yaşıyoruz" "Güvenlik nedeniyle 5-6 hane boşaltıldı"
YEREL HABERLER Trabzon'da kar sularının erimesi heyelanlara neden ...
Fransız yargıçtan özel izin alan gurbetçi taraftar Trabzon´da
YEREL HABERLER Fransız yargıçtan özel izin alan gurbetçi taraftar ...
Trabzon´da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
YEREL HABERLER Trabzon´da heyelan; 2 katlı bina boşaltıldı
Trabzonspor'da hedef desibel rekoru
YEREL HABERLER Trabzonspor'da hedef desibel rekoru
Trabzonspor´a Hamsik müjdesi
YEREL HABERLER Trabzonspor´a Hamsik müjdesi
Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş maçında rekor deneyecek
Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
YEREL HABERLER Visca'dan ülkesine şampiyonluk sonrası davet
Kaya düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü Vakfıkebir-Tonya yolunun yeniden projelendirilmesi için harekete geçildi
YEREL HABERLER Kaya düşmesi sonucu 4 kişinin öldüğü Vakfıkebir-Tonya ...
Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY operasyonu Operasyonda 15 şüpheli yakalandı, 1 külçe altın ile 1 adet uçaksavar mermisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Trabzon merkezli 3 ilde FETÖ/PDY ...
Trabzon´da heyelan; asfalt yol çöktü (2)
YEREL HABERLER Trabzon´da heyelan; asfalt yol çöktü (2)
Uğurcan Çakır, kaleyi geri alıyor
YEREL HABERLER Uğurcan Çakır, kaleyi geri alıyor
Trabzon´da heyelan; asfalt yol çöktü
YEREL HABERLER Trabzon´da heyelan; asfalt yol çöktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.